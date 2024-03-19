Великолучан приглашают сдать ЕГЭ

21:58, 19 марта 2024, ПАИ

Великие Луки присоединились к всероссийской акции «Сдаём вместе. Единый день сдачи ЕГЭ родителями», сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Экзамен можно сдать 26 марта в МБОУ «Гимназия имени С. В. Ковалевской» (улица Пионерская, 4). Мероприятие начнётся в 15:00, приходить нужно за 15 минут до начала. С собой необходимо взять паспорт и чёрную гелевую ручку. Ориентировочно экзамен продлится полтора часа.

Гражданам, желающим принять участие в акции, нужно обратиться в управление образования администрации Великих Лук по телефону 78-14-5 до 18:00 25 марта.