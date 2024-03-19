Школа социокультурного проектирования прошла в Пыталово

23:38, 19 марта 2024, ПАИ

Школа социокультурного проектирования прошла в Пыталово, сообщает газета «Наша жизнь».



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»



Фото: газета «Наша жизнь»









В ней приняли участие специалисты учреждений образования, культуры, некоммерческих организаций, Молодёжного центра, администрации Пыталовского муниципального округа, общественных организаций.

В рамках мероприятия руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области Даниил Григорьев рассказал об общих требованиях к заявителям, о логике социокультурного проектирования. Обсудили, какими принципами нужно руководствоваться, составляя бюджет проекта. Разобрали такие вопросы, как темы проектов, с чего начать работу над проектом, как собрать команду, а также особенности подачи заявки и суть оценки проектов по ряду критериев.

После этого провели деловую игру по проектированию.

Также Даниил Григорьев дал индивидуальные консультации по имеющимся проектным заявкам и творческим идеям.