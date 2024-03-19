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Общество

Школа социокультурного проектирования прошла в Пыталово

Школа социокультурного проектирования прошла в Пыталово, сообщает газета «Наша жизнь».

  • Школа социокультурного проектирования прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Школа социокультурного проектирования прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Школа социокультурного проектирования прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Школа социокультурного проектирования прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Школа социокультурного проектирования прошла в Пыталово
    Фото: газета «Наша жизнь»

В ней приняли участие специалисты учреждений образования, культуры, некоммерческих организаций, Молодёжного центра, администрации Пыталовского муниципального округа, общественных организаций.

В рамках мероприятия руководитель проектного офиса Президентского фонда культурных инициатив в Псковской области Даниил Григорьев рассказал об общих требованиях к заявителям, о логике социокультурного проектирования. Обсудили, какими принципами нужно руководствоваться, составляя бюджет проекта. Разобрали такие вопросы, как темы проектов, с чего начать работу над проектом, как собрать команду, а также особенности подачи заявки и суть оценки проектов по ряду критериев.

После этого провели деловую игру по проектированию.

Также Даниил Григорьев дал индивидуальные консультации по имеющимся проектным заявкам и творческим идеям.

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