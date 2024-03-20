В России нотариусов обяжут проверять все сделки с наследством

08:14, 20 марта 2024, ПАИ

В России нотариусов обяжут проверять все сделки с наследством. Данные поправки в законодательство поддержало правительство, сообщают «Известия».

В данный момент нотариусам не обязательно запрашивать подтверждающие документы из органов ЗАГС. Когда поправки будут приняты, то нотариусы будут обязаны перепроверять каждый документ. Также авторы законопроекта предлагают закрепить права нотариусов на получение информации от органов ЗАГС и внести их в перечень тех, кому можно ее передавать.

В пояснительной записке указано, что данный законопроект направлен на усиление мер борьбы с мошенничеством. Поправки приведут к увеличению жилищного фонда в регионах и уменьшат очереди лиц, которые нуждаются в улучшении жилищных условий, подчеркивают авторы. Помимо этого, такая мера защитит интересы детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей.

В пресс-службе Федеральной нотариальной палаты заметили, что часто происходят ситуации, когда родственники и не только выдают себя за наследников, чтобы получить имущество умершего человека.