Банкам запретят заключать договор на открытие счета подросткам без согласия родителей

08:47, 20 марта 2024, ПАИ

Банкам запретят заключать договор на открытие счета детям в возрасте от 14 до 18 лет без согласия законных представителей. Данный законопроект одобрило Правительство РФ. Также кредитные организации будут обязаны предоставлять родителям справки по счетам и вкладам подростков, сообщают «Известия».

Проект, подготовленный депутатами Сергеем Неверовым и депутатом Натальей Костенко, представляет собой поправки в статью 846 Гражданского кодекса и ст. 26 ФЗ «О банках и банковской деятельности». Статья дополняется пунктом о том, что «банк не вправе заключать договор банковского счета с несовершеннолетними в возрасте от 14 до 18 лет без письменного согласия их законных представителей...».

Помимо этого, дополнение вносится также в закон «О банках…», которое касается справок со счетов и вкладов подростка 14-18 лет. Их будут выдавать самим подросткам и их законным представителям.

Изменения поспособствуют решению проблемы с так называемым родительским контролем за финансовыми операциями подростков 14-18 лет. Законные представители получат законное право отслеживать открытие счетов, в том числе и карточных, а также движение по ним.

В письме Минпросвещения от имени министра Сергея Кравцова указывается, «что предлагаемые законодательные инициативы будут способствовать недопущению совершения в отношении несовершеннолетних противоправных действий с использованием их банковских счетов, в связи с чем концептуально поддерживаются министерством».