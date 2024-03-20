Псковские санатории представлены на выставке MITT-2024

10:12, 20 марта 2024, ПАИ

Профсоюзные санатории и базы отдыха представлены на Московской международной выставке MITT-2024 на совместной экспозиции Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

MITT – это международная выставка туризма и индустрии гостеприимства, которая проходит в Москве уже 30 лет. На этой площадке представляют свои продукты и услуги на российском рынке компании со всего мира.

«Выставка весьма оживленная, и Псковская область представлена здесь на очень достойном уровне. Сотрудничество профсоюзов и областного комитета по туризму позволяет показать регион с лучшей стороны и привлечь к нам в область новых туристов. А это значит и новые рабочие места, и доходы в бюджет», – отметил председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.