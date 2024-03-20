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Спорт

Великолукские студенты завоевали три золота на международных соревнованиях по вольной борьбе

Студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) завоевали три золота на Международных соревнованиях по вольной борьбе среди юниоров до 24 лет «Кубок Андрея Шумилина». Состязания прошли в Калининграде, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

  • Великолукские студенты взяли три золота на международных соревнованиях по вольной борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты взяли три золота на международных соревнованиях по вольной борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК
  • Великолукские студенты взяли три золота на международных соревнованиях по вольной борьбе
    Фото: пресс-служба ВЛГАФК

В соревнованиях приняли участие около 100 борцов из дести регионов России, а также два состава молодёжной сборной Белоруссии.

В весовой категории до 65 килограммов золото взял великолукский студент Даниил Харчилава. Также золотая награда на счету Данилы Кривова в весовой категории до 70 килограммов и Арсена Балаяна в весовой категории до 86 килограммов.

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