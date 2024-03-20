Волейбольный клуб «Псков» сыграет в финальном этапе чемпионата СЗФО

12:02, 20 марта 2024, ПАИ

Волейбольный клуб «Псков» сыграет в финальном этапе чемпионата Северо-Западного федерального округа. Состязания пройдут в Архангельске 13 и 14 апреля, сообщили ПАИ в Федерации волейбола Пскова.

Всего в розыгрыше участвуют четыре команды: всеволожский Akmars, команда «Университет» из Петрозаводска, «Поморье» и «Псков».

13 апреля пройдут полуфинальные встречи соревнований. Псковичи сыграют с «Поморьем», а «Университет» с Amkras.

Победители сойдутся в финале 14 апреля, а проигравшие разыграют третье место.

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