Сотрудники спецподразделений псковской Росгвардии прошли испытания на право носить особый знак отличия
Сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» Управления Росгвардии по Псковской области прошли испытания на право ношения официального геральдического знака – знака отличия спецподразделений территориального органа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
«Ношение знака отличия – это показатель, характеризующий профессиональный уровень сотрудника, а также стимул, повышающий ответственность сотрудника за уровень его подготовки, качество выполнения служебно-боевых задач», – пояснили в пресс-службе.
Испытания проходили по трем направлениям – физическая подготовка, боевые приемы борьбы и огневая подготовка.
Спецназовцы выполнили 20 подтягиваний, жим штанги 10 раз, становую тягу 10 раз, специальное комбинированное упражнение 70 раз и бег на 400 метров. Проверка навыков по огневой подготовке включала в себя выполнение нормативов из пистолета по неподвижной цели после передвижения с расстояния 25 метров и из автомата из-за укрытия со сменой удержания оружия и уровня изготовки с расстояния 50 метров в ограниченное время.
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