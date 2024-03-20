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Общество

Сотрудники спецподразделений псковской Росгвардии прошли испытания на право носить особый знак отличия

Сотрудники ОМОН «Кром» и СОБР «Гепард» Управления Росгвардии по Псковской области прошли испытания на право ношения официального геральдического знака – знака отличия спецподразделений территориального органа Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Псковской области

«Ношение знака отличия – это показатель, характеризующий профессиональный уровень сотрудника, а также стимул, повышающий ответственность сотрудника за уровень его подготовки, качество выполнения служебно-боевых задач», – пояснили в пресс-службе.

Испытания проходили по трем направлениям – физическая подготовка, боевые приемы борьбы и огневая подготовка.

Фото пресс-службы управления Росгвардии по Псковской области

Спецназовцы выполнили 20 подтягиваний, жим штанги 10 раз, становую тягу 10 раз, специальное комбинированное упражнение 70 раз и бег на 400 метров. Проверка навыков по огневой подготовке включала в себя выполнение нормативов из пистолета по неподвижной цели после передвижения с расстояния 25 метров и из автомата из-за укрытия со сменой удержания оружия и уровня изготовки с расстояния 50 метров в ограниченное время.

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