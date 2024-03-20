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Михаил Ведерников вручил многодетной семье Кочетковых медаль «Родительская слава Псковской области»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников встретился с многодетной семьей Кочетковых из Пскова и вручил многодетным родителям Геннадию и Елене региональную награду — медаль «Родительская слава Псковской области». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства региона.

На церемонию семья пришла в полном составе — вместе с шестью детьми.

«Снова рад встретиться с вашей большой и дружной семьей. Хочу сказать, что воспитание детей — большой и непростой труд, который требует полной самоотдачи и любви. И вы уверенно и успешно с этим справляетесь. Хочу заверить, что семьям с детьми и со стороны государства, и со стороны правительства Псковской области всегда будет уделяться большое внимание. Вы знаете, сколько мер поддержки принято нашим президентом. Мы в регионе тоже ищем каждую возможность, чтобы вас поддержать», — подчеркнул Михаил Ведерников.

Здесь и далее фото с pskov.ru

Михаил Ведерников назвал семью Кочетковых образцом для молодых семей, которые еще только в стадии принятия решения о рождении детей. «Важно, чтобы было больше таких примеров, чтобы другие понимали, что все реально. Чем больше детей — тем дружнее семья», — заключил губернатор.

В ответном слове глава семьи Геннадий Кочетков поблагодарил Михаила Ведерникова за внимание, участие и помощь, оказанную семье. В 2020 году глава региона с владыкой Тихоном вручили многодетным родителям ключи от нового одноэтажного дома площадью 140 квадратных метров в деревне Борисовичи Псковского района.

Напомним, медаль «Родительская слава Псковской области» учреждена указом губернатора в 2019 году. Всего в Псковской области награду «Родительская слава Псковской области» получили 17 семей.

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Михаил Ведерников вручил многодетной семье Кочетковых медаль «Родительская слава Псковской области»

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