Автограф Модеста Мусоргского впервые увидят посетители Псковского музея

13:00, 20 марта 2024, ПАИ

В мемориальном музее-усадьбе М. П. Мусоргского в посёлке Наумово Куньинского района открылась выставка одного предмета «Премьерный подарок». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея.

На ней представлен один из ценнейших экспонатов музея – кожаный альбом для фотографий, на форзаце которого имеется автограф композитора Модеста Мусоргского и надпись: «Моей дорогой сестре Темире Мусоргской в память ея приезда с моим братом Филаретом Мусоргским на первое представление оперы «Борис Годунов».

Этот альбом в 1874 году композитор вручил брату и невестке в день премьеры оперы «Борис Годунов» в Мариинском театре. На обложке тиснение из двух переплетенных букв «М» – монограмма Мусоргских. В нем были помещены фотографии выдающихся людей: Крылова, Лермонтова, Некрасова и других. Сохранились надписи, сделанные рукой Модеста Петровича.

Этот предмет в музей передала Татьяна Мусоргская, внучатая племянница композитора. Она долгое время жила в Ленинграде, затем переехала в Рязань и хранила уникальные предметы из семьи Мусоргских.

В 1968 году в двух классах Жижицкой школы открыли народный музей М. П. Мусоргского, Татьяна Мусоргская узнала об этом из газет. Написала письмо директору школы А. И. Качнову, что готова безвозмездно передать мебель, фотографии из семейного архива и альбом. В Рязань отправили грузовую машину, таким образом школьный музей получил ценные предметы.

Альбом хранился в рязанском имении Георгия Филаретовича Мусоргского, но после Гражданской войны имение разграбили и многие вещи уничтожили. В одном из писем Татьяна Георгиевна описывает факт, как однажды учитель Николай Дмитриевич Яхонтов увидел, что дети вместо мяча пинали ногами массивный предмет. Яхонтов увидел, что это альбом с автографом Мусоргского, забрал его и передал Татьяне Мусоргской.