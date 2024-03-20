Безработный пскович подозревается в серии краж из автомобилей

14:27, 20 марта 2024, ПАИ

Безработного 20-летнего псковича подозревают в серии краж из автомобилей и в краже сварочного аппарата, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, ночью 19 марта на улице Правды в Пскове мужчина вскрыл автомобиль ИЖ и украл оттуда аккумулятор и автомагнитолу, а также он отжал капот и дверь у стоявшей на этой же улице машины ВАЗ и похитил аккумулятор, магнитолу, колонки, усилитель, сабвуфер и четыре колеса. Владельцы автомобилей обратились в полицию.

В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции задержали безработного 20-летнего псковича, который подозревается не только в серии краж из автомобилей, но и в краже сварочного аппарата и инструментов из автомобиля УАЗ в переулке Болотном в Пскове.

По предварительным данным, суммарный ущерб от всех краж составляет более 100 тысяч рублей. Часть похищенного в ходе обысков изъяли. В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Проводится расследование.