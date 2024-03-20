В Стругах Красных продолжают лепить снеговиков
В Стругах Красных, как и по всей Псковской области, несмотря на весну, продолжают лепить снеговиков.
Жительница посёлка Лариса Баева не упустила возможность и слепила снежную бабу, назвав её Весной. «Вот такую красавицу слепила наша читательница. То ли весенний снеговичок, то ли весна снежная!» – написали в издании «Струги».
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