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Общество

Каждый второй пскович не боится искусственного интеллекта

Каждый второй пскович не боится искусственного интеллекта, сообщается в опросе SuperJob.

Опасения и страхи есть лишь у каждого девятого. 39% опрошенных затруднились с ответом. Среди мужчин больше тех, кто не боится искусственного интеллекта: 55% против 45% среди женщин. Горожане до 34 лет меньше всего подвержены технофобии. Чем выше уровень дохода респондентов, тем реже они рассказывали об опасениях по поводу нейросетей.

Среди представителей распространенных профессиональных групп чуть чаще других опасениями по поводу развития искусственного интеллекта делились системные администраторы (19%): их особенно беспокоят вопросы защиты информации и персональных данных. Усиления мошенничества боятся юристы, они также напоминают, что законодательно развитие нейросетей пока никак не регулируется (17%). Секретари говорят о бездушности машин (17%). Главных бухгалтеров (17%) и линейных бухгалтеров (15%) беспокоят перспективы тотальной автоматизации и потери работы. Охранники (12%) предрекают киберапокалипсис.

Меньше всего нейросети пугают своих создателей — программистов: «Это отличная технология, а не замена!»; «ИИ пока что управляют люди»; «Тема раздута средствами массовой информации. Бояться нечего — весь прогресс к лучшему».

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