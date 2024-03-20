Псковский таксист-рецидивист обокрал студентку из Санкт-Петербурга

14:40, 20 марта 2024, ПАИ

Псковский таксист обокрал студентку из Санкт-Петербурга, сообщили ПАИ в транспортной полиции Пскова.

В Псковский линейный отдел МВД России на транспорте поступило сообщение от студентки из Санкт-Петербурга, которая рассказала, что перед посадкой на поезд она обнаружила пропажу ноутбука и внешнего портативного диска. Девушка пояснила, что в последний раз видела свои вещи в такси, в котором ехала до вокзала в Пскове.

Девушка не раз пыталась связаться с водителем популярного сервиса, чтобы вернуть имущество, но в ответ слышала, что в салоне автомобиля ничего не было.

Полиция установила личность водителя такси, который оказался причастен к хищению чужого имущества. Им оказался 42-летний местный житель, неоднократно судимый за мошенничество. Мужчина признался, что видел, как потерпевшая оставила личные вещи, но решил присвоить их себе. Общая сумма ущерба составила 49 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело. Ноутбук и внешний накопительный диск изъяты, их вернут владелице.

Следственное отделение Псковского ЛО МВД России на транспорте возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до трех лет.

В отношении таксиста избрана мера пресечения – подписка о невыезде.