Окаменелости древних моллюсков нашли возле Мирожского монастыря

15:17, 20 марта 2024, ПАИ

Окаменелости древних моллюсков, живших примерно 400 млн лет назад, нашли на берегу реки Великой возле Мирожского монастыря в Пскове. Об этом корреспонденту ПАИ рассказал владелец находки Дмитрий Замиралов.

Любитель древностей рассказал, что возле реки Великой в Пскове можно найти останки древних беспозвоночных. Общая мощность, то есть глубина псковских слоев, где находят окаменелости, составляет около 13 метров. Слой представляет собой известняковые породы серовато-желтоватого, зеленоватого и буроватого цвета. Встречающаяся в псковских слоях фауна не разнообразна и не обильна, отметил Дмитрий Замиралов.

В найденном куске видно сразу несколько видов древних моллюсков: брахиоподы, элеутерокоммы, атрипы.