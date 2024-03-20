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Общество

Штраф в размере 600 тысяч рублей заплатят «Россети Северо-Запад» за отключение электричества в Плюсском районе

Штраф в размере 600 тысяч рублей заплатят «Россети Северо-Запад» за отключение электричества в Плюсском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского УФАС.

В ведомство от администрации Заплюсья поступила жалоба на ПАО «Россети Северо-Запад» из-за регулярного и продолжительного отключения электроэнергии в жилых домах.

Согласно материалам, жители деревни Заполье в Плюсском районе из-за отключения электроэнергии на длительное время (дольше 72 часов в год) не имели возможности пользоваться электроприборами и водопроводом. При этом прекращение подачи электроэнергии в жилые дома на срок более 72 часов в год и более 24 часов в сутки – незаконно.

Псковское УФАС России признало ПАО «Россети Северо-Запад» виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 9.21 КоАП РФ. На энергокомпанию наложен штраф в размере 600 тысяч рублей.

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