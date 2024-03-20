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Общество

Полиция продолжает разыскивать пропавшего осенью великолучанина

Полиция продолжает разыскивать пропавшего в Великолукском районе 41-летнего Николая Иванцова, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полиция продолжает разыскивать пропавшего осенью великолучанина. Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области

26 сентября 2023 года мужчина вышел из дома в деревне Кулево Великолукского района и не вернулся.

У Николая Иванцова худощавое телосложение, рост 170 сантиметров, тёмно-русые волосы, карие глаза. Он был одет в чёрную куртку с красными вставками, чёрные спортивные штаны, синие кеды, чёрную с красным козырьком кепку. Также у мужчины был чёрный рюкзак.

Людей, владеющих информацией о местонахождении Николая Иванцова, просят позвонить в ОМВД России по городу Великие Луки по телефонам (8 811-53) 5-27-94 (дежурная часть ОМВД), 8-911-883-38-83 (уголовный розыск), 02 или 112.

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