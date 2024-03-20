ГК «ТОЧНО» оптимизировал затраты на цифровизацию с помощью «Яндекс 360 для бизнеса»

15:30, 20 марта 2024, ПАИ

Федеральный девелопер «ТОЧНО» перенёс коммуникации команды на SaaS-платформу «Яндекс 360 для бизнеса». Миграция в виртуальный офис помогла избежать затрат на создание собственной инфраструктуры и ежегодно экономить только на покупке иностранного программного обеспечения и доступов к нему для 1000 офисных сотрудников порядка 22 млн рублей.

«ТОЧНО» входит в топ-10 крупнейших застройщиков России – общая площадь проектов компании более трёх миллионов квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Бизнес девелопера активно развивается и проходит цифровую трансформацию, количество сотрудников стабильно растёт – все эти факторы требовали обеспечения бесперебойной работы корпоративных сервисов. Вендора выбирали по ключевым показателям: безопасность платформы, простое администрирование и масштабируемость решения. Виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса» отвечал всем требованиям: в продукте есть защита от DDoS-атак и вирусов, в систему можно оперативно добавить новых пользователей, а в настройках организации быстро редактировать данные сотрудников и создавать структурные подразделения.

До миграции в «Яндекс 360 для бизнеса» компания рассматривала вариант создания собственной IT-инфраструктуры. Посчитали бюджет на покупку оборудования, поддержку и развитие системы, обучение администраторов – развертывание on-premise решения оказалось дорогим, нерентабельным и длительным проектом. Только на приобретение лицензированного иностранного программного обеспечения и доступов для 1000 офисных сотрудников нужно было выделять 22 млн рублей ежегодно. В результате сделали выбор в пользу готового решения.

Сейчас сотрудники «ТОЧНО» успешно строят рабочие коммуникации с командой и с внешними заказчиками в сервисах виртуального офиса «Яндекс 360 для бизнеса». Почта – основной способ взаимодействия между сотрудниками, на «Диске» обмениваются файлами, в «Документах» ведут общие реестры и совместно редактируют файлы, в «Телемосте» проводят онлайн-встречи, сервис «Трекер» помогает выстраивать совместную работу над проектами и контролировать выполнение задач, а «Формы» – собирать обратную связь от жильцов на сданных объектах.

Реклама. ООО «Яндекс». ИНН 7736207543. Erid: LjN8KXJBb.