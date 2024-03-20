Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

ГК «ТОЧНО» оптимизировал затраты на цифровизацию с помощью «Яндекс 360 для бизнеса»

Федеральный девелопер «ТОЧНО» перенёс коммуникации команды на SaaS-платформу «Яндекс 360 для бизнеса». Миграция в виртуальный офис помогла избежать затрат на создание собственной инфраструктуры и ежегодно экономить только на покупке иностранного программного обеспечения и доступов к нему для 1000 офисных сотрудников порядка 22 млн рублей.

«ТОЧНО» входит в топ-10 крупнейших застройщиков России – общая площадь проектов компании более трёх миллионов квадратных метров жилья и коммерческой недвижимости. Бизнес девелопера активно развивается и проходит цифровую трансформацию, количество сотрудников стабильно растёт – все эти факторы требовали обеспечения бесперебойной работы корпоративных сервисов. Вендора выбирали по ключевым показателям: безопасность платформы, простое администрирование и масштабируемость решения. Виртуальный офис «Яндекс 360 для бизнеса» отвечал всем требованиям: в продукте есть защита от DDoS-атак и вирусов, в систему можно оперативно добавить новых пользователей, а в настройках организации быстро редактировать данные сотрудников и создавать структурные подразделения.

До миграции в «Яндекс 360 для бизнеса» компания рассматривала вариант создания собственной IT-инфраструктуры. Посчитали бюджет на покупку оборудования, поддержку и развитие системы, обучение администраторов – развертывание on-premise решения оказалось дорогим, нерентабельным и длительным проектом. Только на приобретение лицензированного иностранного программного обеспечения и доступов для 1000 офисных сотрудников нужно было выделять 22 млн рублей ежегодно. В результате сделали выбор в пользу готового решения.

Сейчас сотрудники «ТОЧНО» успешно строят рабочие коммуникации с командой и с внешними заказчиками в сервисах виртуального офиса «Яндекс 360 для бизнеса». Почта – основной способ взаимодействия между сотрудниками, на «Диске» обмениваются файлами, в «Документах» ведут общие реестры и совместно редактируют файлы, в «Телемосте» проводят онлайн-встречи, сервис «Трекер» помогает выстраивать совместную работу над проектами и контролировать выполнение задач, а «Формы» – собирать обратную связь от жильцов на сданных объектах.

Реклама. ООО «Яндекс». ИНН 7736207543. Erid: LjN8KXJBb.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 марта 2024

В Псковской области погода в апреле ожидается ниже климатической нормы
20 марта 2024

Начались работы по проектированию школы-флагмана на берегу Великой в Пскове
20 марта 2024

Когда затопит Псковскую область, рассказала Тала Нещадимова
20 марта 2024

Псковско-Чудское озеро вскроется ото льда в апреле
20 марта 2024

Торжественный приём псковских семей, принявших на воспитание детей
20 марта 2024

Цикл моноспектаклей «Здравствуй, племя младое, незнакомое» пройдёт в «Михайловском»
20 марта 2024

Выставка мозаичных картин «Великий сказочник» откроется в Вечаше 24 марта
20 марта 2024

Тала Нещадимова – о технической оснащённости Псковской области для метеорологии: На четыре с плюсом

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...