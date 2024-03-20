Второй этап ремонта улицы Юбилейной начался в Пскове

16:45, 20 марта 2024, ПАИ

Начался второй этап ремонта улицы Юбилейной в Пскове. Рабочие приступили к разборке тротуара, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

«В этом году приводим в порядок участок от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского», – написал Борис Елкин.

Параметры дороги не изменятся после ремонта, уточнил он. Рабочие заменят асфальт, бортовой камень, пешеходные ограждения, выполнят планировку зелёной зоны. Кроме того, планируется заасфальтировать «народные тропы», чтобы пешеходы не утаптывали газон.