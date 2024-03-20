Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Второй этап ремонта улицы Юбилейной начался в Пскове

Начался второй этап ремонта улицы Юбилейной в Пскове. Рабочие приступили к разборке тротуара, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

Второй этап ремонта улицы Юбилейной начался в Пскове. Фото из Telegram-канала Бориса Елкина

«В этом году приводим в порядок участок от улицы Коммунальной до моста имени Александра Невского», – написал Борис Елкин.

Параметры дороги не изменятся после ремонта, уточнил он. Рабочие заменят асфальт, бортовой камень, пешеходные ограждения, выполнят планировку зелёной зоны. Кроме того, планируется заасфальтировать «народные тропы», чтобы пешеходы не утаптывали газон.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 марта 2024

Почтовое отделение возобновило работу в псковском торговом центре «Гулливер»
20 марта 2024

Около 150 спальных мешков и 50 носилок удалось собрать для псковских бойцов СВО за сутки
20 марта 2024

Второй этап ремонта улицы Юбилейной начался в Пскове
20 марта 2024

В Псковской области температура в апреле ожидается ниже климатической нормы
20 марта 2024

Начались работы по проектированию школы-флагмана на берегу Великой в Пскове
20 марта 2024

Когда затопит Псковскую область, рассказала Тала Нещадимова
20 марта 2024

Псковско-Чудское озеро вскроется ото льда в апреле
20 марта 2024

Торжественный приём псковских семей, принявших на воспитание детей

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...