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Общество

Делегация из Калининградской области посетит Псков для изучения опыта развития ТОС

Делегация из Калининградской области посетит Псков 25 и 26 марта для изучения опыта развития территориального общественного самоуправления (ТОС), сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

О лучших практиках ТОС расскажут представители наиболее активных территориальных общественных самоуправлений Псковской области. Они поделятся опытом реализации проектов в своих населённых пунктах и взаимодействия с региональными органами самоуправления, эффективными инструментами по взаимодействию с населением и реакцией общества на благоустройство территорий.

Кроме того, в рамках деловой программы запланирована конференция, посвящённая аспектам развития территориального общественного самоуправления в Псковской и Калининградской областях, в том числе будет рассмотрен и практический опыт. В обсуждении от Псковской области примут участие руководство и специалисты управления по местному самоуправлению и территориальному развитию правительства региона, главы районов и муниципальных округов области.

Напомним, опыт Псковской области по работе с ТОС признан лучшим в России. Сегодня в Псковской области функционирует более 570 ТОС, в 2018 году их было только два.

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