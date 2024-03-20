Футболисты псковской «Стрелы» заняли первое место на турнире в Санкт-Петербурге

17:22, 20 марта 2024, ПАИ

Воспитанники псковской футбольной школы «Стрела» заняли первое место на турнире Vsev cup среди команд 2015 года рождения. Соревнования прошли в Санкт-Петербурге 16 марта, сообщили ПАИ в спортшколе «Стрела».

Псковичи одержали пять побед в пяти матчах и забрали золотые медали стартов.

В финале «Стрела» обыграла сильную петербургскую академию «Алмаз-Антей» со счётом 2:1.

Лучшим бомбардиром турнира с результатом в восемь голов стал Павел Коньков. Лучшим вратарём соревнований признали Прохора Игнатьева. Самым ценным игроком стал Максим Кононов.

Тренирует псковский коллектив Валерий Семёнов.

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