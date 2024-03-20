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Псковичи стали призёрами Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

Псковичи стали призёрами Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Янтарный берег», которые прошли в Калининградской области с 7 по 13 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортивном клубе ориентирования «Русь».

  • Псковичи стали призёрами Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию
    Фото: СКО «Русь»
  • Псковичи стали призёрами Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию
    Фото: СКО «Русь»
  • Псковичи стали призёрами Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию
    Фото: СКО «Русь»
  • Псковичи стали призёрами Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию
    Фото: СКО «Русь»
  • Псковичи стали призёрами Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию
    Фото: СКО «Русь»

Геннадий Попов завоевал три золотые награды. На счету Виктора Никитина три серебра. А Екатерина Никитина взяла бронзу.

«Остальные псковичи, принявшие участие в соревнованиях, получили заряд бодрости, здоровья и позитивных эмоций», – сообщили в клубе «Русь».

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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