Псковичи стали призёрами Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию

17:30, 20 марта 2024, ПАИ

Псковичи стали призёрами Кубка России и всероссийских соревнований по спортивному ориентированию «Янтарный берег», которые прошли в Калининградской области с 7 по 13 марта. Об этом ПАИ сообщили в спортивном клубе ориентирования «Русь».



Фото: СКО «Русь»



Фото: СКО «Русь»



Фото: СКО «Русь»



Фото: СКО «Русь»



Фото: СКО «Русь»









Геннадий Попов завоевал три золотые награды. На счету Виктора Никитина три серебра. А Екатерина Никитина взяла бронзу.

«Остальные псковичи, принявшие участие в соревнованиях, получили заряд бодрости, здоровья и позитивных эмоций», – сообщили в клубе «Русь».

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