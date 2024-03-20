Шесть тысяч псковских девятиклассников сдали пробный экзамен по математике

17:32, 20 марта 2024, ПАИ

20 марта в школах Псковской области прошёл пробный основной государственный экзамен по математике для выпускников 9-х классов. Его сдавали больше шести тысяч школьников, сообщили ПАИ в региональном комитете по образованию.

Ребята попробовали свои силы перед сдачей экзаменов в основной период, а руководители, организаторы пунктов проведения экзаменов, члены государственной экзаменационной комиссии Псковской области, технические специалисты проверили уровень технической оснащенности аудиторий, отработали порядок проведения экзамена, провели мониторинг работы участников основного государственного экзамена и проанализировали эмоциональную готовность учеников.

Результаты репетиционного экзамена по математике позволят педагогам сделать соответствующие выводы об уровне подготовки своих учеников и продолжить подготовку к экзамену по математике в основной период, пояснили в комитете.

Экзамен проходил в 47 пунктах проведения экзаменов. Большинство пунктов применили технологию сканирования экзаменационных работ обучающихся для дальнейшей проверки заданий.

С результатом репетиционного экзамена по математике выпускники 9-х классов смогут ознакомиться в своей школе.

Основной период государственной итоговой аттестации в 9-х классах начнется 21 мая.