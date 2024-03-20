Псковских студентов приглашают поучаствовать в международной олимпиаде «IT-планета – 2024»

18:15, 20 марта 2024, ПАИ

Псковские студенты могут принять участие в XV Международной олимпиаде в сфере информационных и коммуникационных технологий «IT-планета – 2024», сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

Поучаствовать в конкурсах могут молодые специалисты в области IT от 18 до 35 лет. Зарегистрироваться и выполнить задания первого этапа необходимо до 31 марта.

По итогам первого конкурса жюри определит 20 финалистов и трёх победителей, по итогам второго – десять команд-финалистов и три команды победителя. Призовой фонд двух конкурсов составляет по 500 тысяч рублей.