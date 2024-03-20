Серия футбольных турниров «Псковская весна – 2024» стартует 25 марта

18:25, 20 марта 2024, ПАИ

39-я серия футбольных турниров «Псковская весна – 2024» стартует на стадионе «Машиностроитель» 25 марта. Об этом сообщается в группе турнира в соцсети «ВКонтакте».

Первые два турнира пройдут между футболистами 2013 и 2007 годов рождения.

В возрастной группе 2013 года рождения призы разыграют 16 команд из Пскова, Великого Новгорода, Калининграда, Санкт-Петербурга, Великих Лук, Луги, Всеволожска и Киришей. Псковскую область представят два состава школы «Стрела», ФК «Псков», великолукский «Экспресс», а также псковские «Спартак-Юниор» и «Барс».

Десять команд из Великого Новгорода, Великих Лук, Балашихи, Калининграда, Санкт-Петербурга, Ногинска и Белоруссии поборются за титул в возрастной группе 2007 года рождения. От Псковской области выступят великолукский «Экспресс» и ФК «Псков».

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