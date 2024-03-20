Усвятский район будет преобразован в муниципальный округ

19:02, 20 марта 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Усвятского района Дмитрием Петровым, на которой тот сообщил о предстоящем преобразовании района в муниципальный округ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Дмитрий Петров уточнил, что процедура, которая позволит консолидировать все возможности, усилия и финансовые средства, уже запущена.

Михаил Ведерников поддержал данную инициативу. Он отметил, что такая модель административного управления открывает много новых возможностей: помогает сэкономить значительные средства и оптимизировать работу, а также даёт возможность главе муниципального округа быстро принимать кадровые решения при необходимости.

Пользуясь случаем, губернатор поблагодарил жителей Усвятского района за активность на выборах президента России: явка в районе составила 80,5 %, что стало одним из самых высоких показателей в Псковской области.