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Общество

Усвятский район будет преобразован в муниципальный округ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провёл рабочую встречу с главой Усвятского района Дмитрием Петровым, на которой тот сообщил о предстоящем преобразовании района в муниципальный округ, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Усвятский район будет преобразован в муниципальный округ. Фото здесь и далее: пресс-служба правительства Псковской области

Дмитрий Петров уточнил, что процедура, которая позволит консолидировать все возможности, усилия и финансовые средства, уже запущена.

Михаил Ведерников поддержал данную инициативу. Он отметил, что такая модель административного управления открывает много новых возможностей: помогает сэкономить значительные средства и оптимизировать работу, а также даёт возможность главе муниципального округа быстро принимать кадровые решения при необходимости.

Пользуясь случаем, губернатор поблагодарил жителей Усвятского района за активность на выборах президента России: явка в районе составила 80,5 %, что стало одним из самых высоких показателей в Псковской области.

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