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Культура

Концерт «Светлый праздник» проходит на сцене Псковской филармонии

Концерт «Светлый праздник» Государственной академической симфонической капеллы России в Москве проходит на сцене БКЗ Псковской областной филармонии в рамках 50-го Фестиваля русской музыки, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото здесь и далее: корреспондент ПАИ

Художественный руководитель и главный дирижёр – народный артист России, лауреат государственных премий Валерий Полянский.

В концертной программе звучат оркестровые сочинения Н. А. Римского-Корсакова, 180-летие со дня рождения которого отмечается в 2024 году.

Симфоническое творчество композитора представлено увертюрой «Светлый праздник», кантатой «Свитезянка», известными симфоническими сюитами, среди которых «Шехеразада» и сюита из предпоследней оперы-легенды «Сказание о невидимом граде Китеже и деве Февронии».

Напомним, фестиваль проходит в рамках нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным.

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