Публикуем график отключения электроэнергии в Псковском районе

19:58, 20 марта 2024, ПАИ

Электроэнергию отключат в нескольких населённых пунктах Псковского района, сообщили ПАИ в пресс-службе районной администрации.

22 марта электричество отключат в деревнях Лопатино, Селюгино, Михали, Большая Песчанка, Елизарово, Замельничье, Мухино, Погорелка, Каменка, Тепляково, а также в СНТ «Многа». Электричества не будет с 8:45 до 17:00. Причина отключения – расчистка просеки.

25 марта с 9:00 до 17:00 электроэнергии не будет в деревне Кузнецово. Причина отключения – ремонт ТП.

26 марта с 8:45 до 17:00 частично электроэнергии не будет в деревне Крипецы. Причина отключения – ремонт оборудования.

27 марта с 8:45 до 17:00 электричество отключат в Комарово. Причина – ремонт оборудования.