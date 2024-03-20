Пыталовские школьники во внеурочное время плетут маскировочные сети для бойцов СВО
Жители Пыталовского муниципального округа продолжают собирать гуманитарную помощь для бойцов СВО, сообщает газета «Наша жизнь».
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
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Фото: газета «Наша жизнь»
Ученики Пыталовской средней школы во внеурочное время плетут маскировочные сети. Недавно они закончили одну из самых больших сетей. К плетению присоединились и обучающиеся центра специального образования № 2.
Маскировочные сети плетут и жительницы посёлка Белорусский. Продукты и промтовары для военнослужащих собрали коллектив и ученики Белорусской средней школы.
Координаторы народного движения «Пыталово своих не бросает!», в свою очередь, закупили большую партию медикаментов для госпиталей.
В газете напоминают, что сбор гуманитарной помощи продолжается. Пункт сбора находится на первом этаже здания администрации Пыталовского муниципального округа в ресурсном центре (улица Красноармейская, 37). Обращаться можно по телефонам 8-953-251-20-22, 8-921-214-48-56.
Около 150 спальных мешков и 50 носилок удалось собрать для псковских бойцов СВО за сутки