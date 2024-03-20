Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Пскове

21:30, 20 марта 2024, ПАИ

Пьяного водителя-рецидивиста задержали в Пскове, сообщили ПАИ в пресс-службе городской прокуратуры.

Установлено, что 24 декабря 2023 года пьяный мужчина находился в гостях у своей знакомой, но решил отправиться домой, поскольку скоро должен был вернуться её муж. На улице Горького в Пскове он сел в автомобиль и поехал в сторону Коммунальной, однако был задержан сотрудниками ДПС.

Выяснилось, что водитель ранее уже привлекался к административное ответственности за вождение в нетрезвом виде и за отказ проходить медицинское освидетельствование на состояние опьянения.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.