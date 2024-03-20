Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве

21:58, 20 марта 2024, ПАИ

Ученик 7-го класса Красногородской средней школы, солист образцового хореографического коллектива «Энергия» Даниил Попов принял участие в XV Фестивале хореографических премьер «В вихре танца» Московского государственного академического театра танца «Гжель», сообщает газета «Заря».



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»



Фото: газета «Заря»

















Как сообщила хореограф Татьяна Алексеева, Даниил победил в первом отборочном туре в феврале и по приглашению комиссии успешно прошёл второй, заключительный тур с правом на поступление в Московское хореографическое училище при театре танца «Гжель».

Даниил награждён дипломом фестиваля за хореографическую постановку «Чудак» в номинации «Современная хореография».