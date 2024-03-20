Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве

Ученик 7-го класса Красногородской средней школы, солист образцового хореографического коллектива «Энергия» Даниил Попов принял участие в XV Фестивале хореографических премьер «В вихре танца» Московского государственного академического театра танца «Гжель», сообщает газета «Заря».

  • Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
    Фото: газета «Заря»
  • Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
    Фото: газета «Заря»
  • Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
    Фото: газета «Заря»
  • Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
    Фото: газета «Заря»
  • Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
    Фото: газета «Заря»
  • Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
    Фото: газета «Заря»
  • Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
    Фото: газета «Заря»
  • Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
    Фото: газета «Заря»
  • Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
    Фото: газета «Заря»

Как сообщила хореограф Татьяна Алексеева, Даниил победил в первом отборочном туре в феврале и по приглашению комиссии успешно прошёл второй, заключительный тур с правом на поступление в Московское хореографическое училище при театре танца «Гжель».

Даниил награждён дипломом фестиваля за хореографическую постановку «Чудак» в номинации «Современная хореография».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 марта 2024

Житель Красногородска принял участие в XV Фестивале хореографических премьер в Москве
20 марта 2024

Концерт «Светлый праздник» проходит на сцене Псковской филармонии
20 марта 2024

Цикл моноспектаклей «Здравствуй, племя младое, незнакомое» пройдёт в «Михайловском»
20 марта 2024

Выставка мозаичных картин «Великий сказочник» откроется в Вечаше 24 марта
20 марта 2024

Автограф Модеста Мусоргского впервые увидят посетители Псковского музея
19 марта 2024

Концерт «Окно в Россию» проходит на сцене Псковской филармонии
19 марта 2024

Дмитрий Яковлев – о работе в управлении культуры: Всё было искренне
19 марта 2024

«Летняя гитарная школа» стартует в этом году в Пскове

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...