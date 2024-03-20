Муниципальный этап Лиги дебатов «Истина» прошёл в Пушкиногорском районе

23:51, 20 марта 2024, ПАИ

Муниципальный этап региональной Лиги дебатов «Истина» прошёл в Пушкиногорском районе. В дебатах приняли участие команды старшеклассников СОШ имени Пушкина и Пушкиногорской санаторной школы-интерната, сообщает газета «Пушкинский край».



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»



Фото: газета «Пушкинский край»

















Школьникам предложили к обсуждению высказывания «Искусственный интеллект приведёт к деградации человечества», «Использование животных в цирке и других развлечениях недопустимо», «Старшеклассникам нужно разрешить изучать предметы по выбору». Команды должны были либо подтвердить, либо опровергнуть эти утверждения. Им предстояло найти нужные аргументы, выслушать доводы оппонентов, задавать свои вопросы и отвечать на вопросы соперников.

Члены жюри, в свою очередь, должны были оценить логичность рассуждений, правильность построения фраз, убедительность доводов игроков.

Победительницей районной Лиги дебатов среди 8-х классов стала команда «РККА», среди 10–11-х классов – команда «Три дольки». Обе команды представляли СОШ имени Пушкина. Они будут представлять Пушкиногорский район на областном этапе конкурса.

Напомним, организатором мероприятия является Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании депутатов.