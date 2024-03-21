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Общество

Правительство готовится представить программу «Псковский гектар» на рассмотрение областному Собранию

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников обсудил на заседании рабочей группы реализацию программы «Псковский гектар». Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В рамках программы планируют выдавать в безвозмездное пользование земельные участки для строительства жилья специалистам, которые наиболее востребованы в муниципалитете. Среди них – педагоги, отдельные специальности в сфере промышленности, транспорта, дорожного хозяйства, сельского хозяйства и ЖКХ. Кроме того, участок можно будет использовать для ведения личного подсобного или фермерского хозяйства. Работа проведена большая, и мы уже фактически готовы представить программу на рассмотрение Псковскому областному Собранию депутатов», – отметил Михаил Ведерников.

Кроме того, к земельному участку должна быть подведена инфраструктура, либо она должна появиться в перспективе, уточнил он. Вся информация о программе «Псковский гектар» будет размещена на специальном интернет-портале, а также будет проработана возможность подачи заявления от граждан в электронном виде, заключил губернатор.

Ранее о программе «Псковский гектар» рассказывала председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

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