В России начали работать над законопроектом о трофейном оружии

09:47, 21 марта 2024, ПАИ

В российском законодательстве хотят прописать понятие трофейного оружия, чтобы музеи смогли начать собирать экспозиции о специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Андрея Гимбатова.

В настоящий момент в российском законодательстве не существует ни официального определения трофейного оружия, ни регламента признания его таковым. Кроме того, нет процедуры передачи оружия в музейные экспозиции, заметил депутат.

Использование трофеев, добытых российскими военнослужащими, актуально на патриотических акциях, в школьных музеях и на выставках. По этой причине ведётся работа по созданию прозрачной и чёткой системы оборота этого вида оружия, заключил Андрей Гимбатов.