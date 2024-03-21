В России начали работать над законопроектом о трофейном оружии
В российском законодательстве хотят прописать понятие трофейного оружия, чтобы музеи смогли начать собирать экспозиции о специальной военной операции (СВО), пишет РИА Новости со ссылкой на депутата Госдумы РФ Андрея Гимбатова.
В настоящий момент в российском законодательстве не существует ни официального определения трофейного оружия, ни регламента признания его таковым. Кроме того, нет процедуры передачи оружия в музейные экспозиции, заметил депутат.
Использование трофеев, добытых российскими военнослужащими, актуально на патриотических акциях, в школьных музеях и на выставках. По этой причине ведётся работа по созданию прозрачной и чёткой системы оборота этого вида оружия, заключил Андрей Гимбатов.
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