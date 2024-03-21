«Псковпассажиравтотранс» ищет «золотые руки»
Крупнейшее транспортное предприятие Псковской области «Псковпассажиравтотранс» на протяжении нескольких десятков лет является настоящей кузницей кадров. Причем не только водительских.
Автомастерские «Псковпассажиравтотранса» по многим видам работ считаются уникальными для нашего региона. Здесь работают высококлассные мастера. Но опытные наставники готовы обучать и начинающих. Чтобы и из них сделать «золотые руки». Подробнее – в нашем сюжете.
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«Псковпассажиравтотранс» ищет «золотые руки»