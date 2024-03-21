О самом сложном и самом простом за 30 лет на посту директора Пушкинского заповедника рассказал Георгий Василевич

10:25, 21 марта 2024, ПАИ

З0 лет назад, 21 марта 1994 года, Георгий Василевич возглавил Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское». Псковскому агентству информации он рассказал, что оказалось самым сложным и самым простым на этой должности за прошедшее время.

«А самым сложным было сформировать коллектив, которым сейчас музей гордится, где каждый человек – большой профессионал, который знает, зачем каждый день выходит на работу, и гордится своим служением Александру Пушкину. А самое простое – любоваться красотой этих мест и благодарить Бога, что имеешь возможность здесь работать», – отметил Георгий Василевич.

Георгий Василевич родился 19 апреля 1961 года в Минске. В 1983 году окончил Белорусский государственный университет им. Ленина, в 1990-м – аспирантуру при Белорусском государственном институте народного хозяйства, специальность по образованию: экономист-исследователь, преподаватель политэкономии.

Член Совета по русскому языку при президенте России. Лауреат Государственной премии 2001 года в области литературы и искусства за вклад в развитие музейного дела, лауреат Российской национальной премии в области архитектуры «Хрустальный Дедал» (2001) за реставрацию музея-заповедника «Михайловское». Кавалер ордена «Зеленый крест».

Награжден медалью Франциска Скорины за значительный вклад в укрепление и развитие международных культурных связей (2021), почетным знаком «Шереметьевский орден» (2022), орденом Дружбы за большой вклад в развитие отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность (2022).

Государственный мемориальный историко-литературный и природно-ландшафтный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» основан в 1922 году в память о пребывании поэта в этих местах. Он объединяет мемориальные усадьбы с их садами и парками: родовое поместье семьи Пушкина – Михайловское, усадьбы друзей и предков поэта – Тригорское и Петровское. На территории музея расположены действующая водяная мельница, крестьянский двор, «Музейная почта», ремесленный центр, а также древние городища: Савкино, Воронич, Врев и Велье.

Главной точкой притяжения этих мест является могила Александра Пушкина, расположенная у стен собора Успения Божией Матери в Святогорском монастыре в Пушкинских Горах.