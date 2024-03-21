В апреле и мае «Ласточка» из Пскова в Петербург изменит маршрут и время в пути

10:55, 21 марта 2024, ПАИ

В апреле и мае «Ласточка» из Пскова в Санкт-Петербург изменит маршрут и время в пути, сообщает телеграм-канал «1520. Все о ж/д». Это связано с проведением плановых работ по капитальному ремонту пути на перегонах Торошино – Любятово (Псковская область) и Луга – Серебрянка (Ленинградская область) Октябрьской железной дороги.

На участке между Лугой и Псковом поезда будут следовать не через Струги Красные, а через Сольцы, Дно и Порхов. В Порхове «Ласточки» будут делать остановку. В связи с этим время в пути увеличится до 5,5 – 6 часов.

По информации с сайта РЖД, уточняет «АиФ-Псков», изменённая схема движения «Ласточек» будет действовать 8, 9, 10, 15, 16, 17, 22, 23 и 24 апреля, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21 и 22 мая.

По вторникам и средам в апреле и мае поезда будут отправляться из Пскова в 4:12 (прибытие – 9:40), 10:46 (прибытие – 16:24) и 17:11 (прибытие – 23:10). По понедельникам в апреле, 8, 15 и 22 числа, «Ласточки» будут совершать три рейса: в 4:12, в 17:11, а также в 21:15 (прибытие – 2:47). В мае по понедельникам у поездов по маршруту Псков – Санкт-Петербург запланировано четыре рейса, в том числе в 21:15.

На обратном пути, из Санкт-Петербурга, «Ласточки» в Псков по понедельникам и вторникам будут отправляться в 6:55 (прибытие – 12:09), в 13:40 (прибытие – 19:06) и в 20:20 (прибытие – 01:46). Такое же расписание будет действовать и три среды в мае. В апреле по средам у поездов запланировано два рейса в Псков: в 6:55 и в 20:20.

Обновленное расписание движения поездов здесь.