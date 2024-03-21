В Псковской области полицейские своевременно сопроводили роженицу в перинатальный центр

11:28, 21 марта 2024, ПАИ

В ходе дежурства 20 марта к начальнику отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» майору полиции Никите Евдокимову и инспектору ДПС группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Печорский» лейтенанту полиции Роману Понкратьеву обратилась взволнованная пассажирка остановившегося рядом автомобиля. Она сказала офицерам, что у её беременной дочери, находившейся в салоне машины, начались схватки, и попросила оперативно сопроводить их в больницу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Полицейские незамедлительно передали дежурному сообщение о случившемся. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки на служебной машине, а также выбрав самый короткий и безопасный путь, они сопроводили автомобиль с роженицей до Псковского перинатального центра.

И уже менее чем через полчаса женщина оказалась под опекой врачей. Вскоре появился на свет и малыш. Мальчика назвали Григорием.

Убедившись, что с женщиной и новорождённым всё в порядке, сотрудники вернулись к месту несения службы.