В Псковской области полицейские своевременно сопроводили роженицу в перинатальный центр
В ходе дежурства 20 марта к начальнику отделения Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» майору полиции Никите Евдокимову и инспектору ДПС группы ДПС ОГИБДД МО МВД России «Печорский» лейтенанту полиции Роману Понкратьеву обратилась взволнованная пассажирка остановившегося рядом автомобиля. Она сказала офицерам, что у её беременной дочери, находившейся в салоне машины, начались схватки, и попросила оперативно сопроводить их в больницу. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Полицейские незамедлительно передали дежурному сообщение о случившемся. Включив специальные звуковые сигналы и проблесковые маяки на служебной машине, а также выбрав самый короткий и безопасный путь, они сопроводили автомобиль с роженицей до Псковского перинатального центра.
И уже менее чем через полчаса женщина оказалась под опекой врачей. Вскоре появился на свет и малыш. Мальчика назвали Григорием.
Убедившись, что с женщиной и новорождённым всё в порядке, сотрудники вернулись к месту несения службы.
В Псковской области полицейские своевременно сопроводили роженицу в перинатальный центр
Алексей Форш: Рекордные показатели Владимира Путина на выборах – результат продолжающейся общественной консолидации
О самом сложном и самом простом за 30 лет на посту директора Пушкинского заповедника рассказал Георгий Василевич
«Псковпассажиравтотранс» ищет «золотые руки»