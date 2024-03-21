«Луки-Энергия» начнёт сезон в первенстве России по футболу 6 апреля

11:49, 21 марта 2024, ПАИ

Великолукский футбольный клуб «Луки-Энергия» начнёт сезон в первенстве России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б» домашним матчем с московским «Чертаново» 6 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Луки-Энергия».

В этом сезоне первенства России принимают участие 16 коллективов. Новыми командами в соревнованиях стали «Леон Сатурн» из Московской области, второй состав московского «Спартака» и московское «Чертаново».

Напомним, что в прошлом сезоне ФК «Луки-Энергия» занял 11-е место в турнирной таблице. Великолучане одержали пять побед, пять раз сыграли вничью и потерпели семь поражений.

Матч первого тура между «Луки-Энергия» и «Чертаново» начнётся 6 апреля в 15:00 на стадионе «Экспресс».

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