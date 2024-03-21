Юношей из Псковской области приглашают в Санкт-Петербургскую академию Росгвардии

11:49, 21 марта 2024, ПАИ

Юношей из Псковской области приглашают в Санкт-Петербургскую академию Росгвардии. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В этом году в Санкт-Петербурге будет сформирована Военная ордена Жукова академия войск национальной гвардии Российской Федерации и расширен набор на обучение курсантов на три факультета: артиллерийский, командный и военно-политической работы. После обучения выпускникам присваивается воинское звание «лейтенант», они распределяются на офицерские должности в войска национальной гвардии РФ.



Академия Росгвардии будет проводить подготовку кадров высшей квалификации и выпускать специалистов по нескольким уровням профессионального образования: бакалавриат, специалитет и магистратура. В учебном заведении будут проводиться научные исследования в области военных, юридических, педагогических и психологических наук. Академия позволит создать в войсках национальной гвардии непрерывную образовательную систему, в том числе проводить подготовку высшего командного состава Росгвардии.



В настоящее время ведется активная работа по формированию командного артиллерийского факультета, который примет первых курсантов в 2024 году. Он позволит осуществлять подготовку специалистов артиллерии для войск национальной гвардии. Прием документов кандидатов на поступление начнется весной 2024 года, а уже летом первые абитуриенты факультета будут сдавать вступительные экзамены. В течение пяти лет обучения под руководством опытных наставников – ветеранов боевых действий – курсанты освоят образцы артиллерийского вооружения Росгвардии, научатся управлять огнем артиллерии и командовать артиллерийскими подразделениями.



Выпускники академии назначаются в подразделения, обеспечивающие общественную безопасность, охрану важных государственных объектов и другие задачи, стоящие перед Росгвардией.

С момента сформирования в 1944 году вуз подготовил более 33 тыс. офицеров, 13 из которых стали Героями Советского Союза и Российской Федерации. С золотой медалью вуз окончили – 299 человек, с отличием – почти 2,5 тыс. человек.



Дополнительную информацию можно узнать на сайте образовательного учреждения, а также в региональном управлении Росгвардии по телефону: 8 (8112) 73-43-13.