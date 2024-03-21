Спортсмены Псковской области стали призёрами чемпионата и первенства России по тхэквондо

12:22, 21 марта 2024, ПАИ

Спортсмены Псковской области стали победителями и призёрами чемпионата и первенства России по тхэквондо ИТФ. Соревнования проходят в Туле с 17 по 22 марта. Об этом ПАИ сообщили в комитете по спорту Псковской области.

Победителем первенства в спарринге среди юниорок 14-15 лет стала Анастасия Жилова.

Также местным тхэквондистам удалось завоевать четыре серебряные награды. Андрей Околеснов взял серебро среди юниоров в формальном комплексе. Елизавета Хомякова заняла второе место в спарринге.

Алина Смирнова взяла серебро чемпионата России в формальном комплексе, а Дарья Макарец – в спарринге.

Отметим, что победители и призёры вошли в состав сборной России для участия в чемпионате и первенстве Азии, которые пройдут в Индии.

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