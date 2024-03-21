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Общество

В Пскове участникам СВО вручили удостоверения ветеранов боевых действий

Торжественное вручение удостоверений ветеранов боевых действий прошло в региональном филиале фонда «Защитники Отечества» в Пскове сегодня, 21 марта, передаёт корреспондент ПАИ.

  • Торжественное вручение удостоверений ветерана боевых действий прошло в фонде «Защитники Отечества» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное вручение удостоверений ветерана боевых действий прошло в фонде «Защитники Отечества» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное вручение удостоверений ветерана боевых действий прошло в фонде «Защитники Отечества» в Пскове
    Фото: ПАИ
  • Торжественное вручение удостоверений ветерана боевых действий прошло в фонде «Защитники Отечества» в Пскове
    Фото: ПАИ

Удостоверения восьми участникам СВО вручил военный комиссар Псковской области по городу Пскову и Псковскому району Николай Александров. Он поздравил бойцов со знаменательным событием: «Ваш подвиг был оценён нашим государством. Надеюсь, что вы будете активно участвовать в воспитании нашей молодёжи и передавать им свой опыт. Огромное вам спасибо».

Ветеран боевых действий – это особый социальный статус. Участники СВО имеют льготы на протяжении всей жизни. Кроме того, солдаты всегда могут рассчитывать на поддержку государства, добавил он.

К присутствующим обратилась врио руководителя филиала государственного фонда поддержки участников СВО «Защитники Отечества» по Псковской области Лидия Герасимова. «Сегодня мы собрались, чтобы поприветствовать участников специальной военной операции и вручить удостоверения ветеранов боевых действий нашим защитникам Отечества. Ветеран боевых действий – это особенный статус, который говорит о том, что вы принимали участие в военных действиях на благо нашей Родины. Примите слова искренней благодарности за ваше мужество, отвагу, верность долгу и России», – сказала она.

Кроме того, участников СВО поздравил руководитель регионального отделения Ассоциации ветеранов специальной военной операции Дмитрий Ющенко. Он поблагодарил их за успешно выполненный воинский долг и пожелал успехов.

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