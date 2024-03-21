Великолучанка стала победителем первенства СЗФО по боксу

12:50, 21 марта 2024, ПАИ

Великолучанка Светлана Олексий стала победителем первенства Северо-Западного федерального округа по боксу среди юниорок 17-18 лет. Соревнования проходят в Калининграде с 19 по 23 марта, сообщили ПАИ в спортшколе «Экспресс».

В финальном поединке в весовой категории до 60 килограммов Светлана Олексий единогласным решением судей победила спортсменку из Архангельской области Ксению Коровину.

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