Экспонаты из горячих точек появились в музее-заповеднике в Острове
Выставка «Горячие точки», посвящённая событиям конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии, Вьетнаме и Грузии, откроется в Военно-историческом музее-заповеднике в Острове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.
В новой экспозиции можно будет ознакомиться с личными вещами участников боевых действий, военной формой, оружием и документами. Многие экспонаты передали жители Псковской области и участники боевых действий.
Отдельный раздел экспозиции будет посвящён специальной военной операции. На мультимедийном комплексе будет представлен тематический контент.
Официальное открытие выставки состоится в мае, однако сейчас все желающие могут увидеть памятные фото, вещи и образцы вооружения.
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