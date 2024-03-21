Экспонаты из горячих точек появились в музее-заповеднике в Острове

13:17, 21 марта 2024, ПАИ

Выставка «Горячие точки», посвящённая событиям конфликтов в Афганистане, Чечне, Сирии, Вьетнаме и Грузии, откроется в Военно-историческом музее-заповеднике в Острове, сообщили ПАИ в пресс-службе правительства Псковской области.

В новой экспозиции можно будет ознакомиться с личными вещами участников боевых действий, военной формой, оружием и документами. Многие экспонаты передали жители Псковской области и участники боевых действий.

Отдельный раздел экспозиции будет посвящён специальной военной операции. На мультимедийном комплексе будет представлен тематический контент.

Официальное открытие выставки состоится в мае, однако сейчас все желающие могут увидеть памятные фото, вещи и образцы вооружения.