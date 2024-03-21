Движение по улице Крупской в Пскове будет закрыто до 29 марта
Временное прекращение движения транспорта по улице Крупской в районе дома № 9 в Пскове продлили до 29 марта, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Напомним, открытие этого участка дороги должно было состояться 22 марта по завершении работ по строительству инженерных сетей водоотведения. В связи с производственной необходимостью период временного прекращения движения продлён.
В качестве объездов определены Хлебный проезд и 1-й Филоновский проезд.
Псковичей просят заранее выбирать пути объезда и соблюдать требования дорожных знаков.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
21 марта 2024
Псковичка представит регион в Москве на Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства