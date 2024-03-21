В Псковской области заблокировали три сайта с инструкцией по уклонению от армии

13:43, 21 марта 2024, ПАИ

Доступ к сайтам с противоправной информацией о военной службе заблокировали в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в военной прокуратуре Псковского гарнизона.

Сотрудники прокуратуры обнаружили в интернете три сайта, с помощью которых распространялась информация о способах и методах уклонения от прохождения военной и альтернативной гражданской службы.

Для предотвращения их работы прокурор гарнизона обратился в суд с требованием признать указанную информацию запрещённой к распространению.

Псковский городской суд признал контент запрещённым к распространению.