Вопросы трудоустройства участников СВО и молодёжи рассмотрели в Пскове

14:00, 21 марта 2024, ПАИ

Представители псковского облсовпрофа приняли участие в рассмотрении вопросов трудоустройства участников СВО и молодёжи, профориентации, а также социально-экономического положения в регионе. Эти темы обсудили на заседании трёхсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

Участники заседания рассмотрели вопросы и заслушали доклады о социально-экономическом положении в городе, трудоустройстве участников СВО и молодёжи от 14 до 18 лет, профориентации в образовательных учреждениях и другое.

«На трёхсторонней комиссии продолжаем решать вопросы трудоустройства. Вопрос с молодёжью – постоянный. Молодёжь хочет работать и зарабатывать, но, к сожалению, мало кто из работодателей готов взять на работу подростков. Также очень важен вопрос профориентации. Зачастую родители отправляют детей в институт по принципу «лишь бы высшее образование получил». А потом мы получаем обученных специалистов, работающих, по итогу, совсем в другой сфере», – прокомментировал заместитель председателя Псковского областного совета профсоюзов Андрей Стегний.