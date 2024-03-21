Кубок Пскова по армрестлингу пройдёт 14 апреля

14:26, 21 марта 2024, ПАИ

Кубок Пскова по армрестлингу «Молодёжный» пройдёт в холле Городского молодёжного центра 14 апреля. Об этом сообщается в группе «Дружина Довмонта» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях примут участие спортсмены от 14 до 18 лет среди юношей и до 27 лет – среди мужчин. В двух зачётах представлено по три весовые категории. Юноши поборются в группах до 70 и 80, а также свыше 80 килограммов, а мужчины разыграют медали в категориях до 75 и 85, а также свыше 85 килограммов.

Победителей и призёров наградят грамотами и медалями.

Организаторы принимают предварительные заявки до 13 апреля.

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