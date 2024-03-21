Псковичка представит регион в Москве на Всероссийской олимпиаде по истории российского предпринимательства

14:46, 21 марта 2024, ПАИ

Студентка четвёртого курса ПсковГУ Анастасия Гаврилова заняла первое место в региональном этапе Всероссийской олимпиады по истории российского предпринимательства. Теперь она отправится на федеральный этап олимпиады в Москву, сообщили ПАИ в пресс-службе ПсковГУ.

На втором месте в региональном этапе оказалась четверокурсница Анна Редькина, на третьем – первокурсник Степан Тюрин. Приз от «Деловой России» за эссе и творческий подход получила первокурсница Анастасия Мурзина.

Задачей мероприятия является развитие интереса к истории и формирование положительного образа предпринимателя.