В Пскове отменили заезд автобуса №4 в аэропорт

15:27, 21 марта 2024, ПАИ

Маршрут автобуса № 4 Рокоссовского – Учхоз в Пскове изменился с 20 марта. Теперь автобус не заезжает в аэропорт, сообщили ПАИ в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Изменение маршрута связано с закрытием для автомобилей привокзальной площади аэропорта.

Движение автобуса № 53 Площадь Ленина – Аэропорт осуществляется в прежнем режиме. Посадка и высадка пассажиров производится на временном остановочном пункте, уточнили в комитете.